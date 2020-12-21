الكويت: تعليق الطيران خطوة احترازية حتى معرفة سلالة كورونا الجديدة

أوضح وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أن قرار إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري، أمر احترازي جاء حتى معرفة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء قرر تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي باستثناء الشحن الجوي، مع مراجعة العمل بهذاالقرار في ضوء ما يستجد.
وقال: "تعاملنا مع جائحة كورونا بكل شفافية ونحتاج وقفة جادة لمواجهة السلالة الجديدة من الفيروس".
وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أنه تمت إضافة المملكة المتحدة إلى قائمة الدول عالية الخطورة، المحظور استقبال الرحلات الجوية منها
وفرضت عدة دول أوروبية قيودا جديدة على السفر إلى بريطانيا امس الأحد، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.
وشددت الحكومة البريطانية قيود "كوفيد- 19" في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.
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