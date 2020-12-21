5 دول تعلّق الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا على خلفية كورونا الجديد

أفادت تقارير متفرقة بأن 5 دول منها ألمانيا وتركيا والسعودية وإسرائيل، حظرت استقبال الرحلات من جنوب إفريقيا اليوم الاثنين بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

ولفتت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي إلى أن تحورا جينيا جديدا لكوفيد-19 ظهر في البلاد وقد يكون مسؤولا عن ارتفاع حالات الإصابة في الفترة الأخيرة.

وذكر موقع بيزنس إنسايدر في جنوب إفريقيا أن إسرائيل وتركيا وألمانيا والسعودية وسويسرا أوقفت السفر الجوي من وإلى جنوب إفريقيا.

وقالت ألمانيا إنها تعتزم فرض قيود على رحلات الطيران من وإلى جنوب إفريقيا وبريطانيا حيث رصدت السلالة الجديدة أيضا.

وتوقع خبراء طيران أن تعلن دول وشركات طيران أخرى قرارات مشابهة على الأقل حتى يتضح الأمر بدرجة أكبر.

ووافقت مفوضية الصحة الأوروبية، اليوم الاثنين، على لقاح "فايزر - بونتيك" ضد فيروس كورونا، وبهذا تكون قد أعطت الضوء الأخضر ببدء التطعيم في أوروبا في غضون أسبوع. ومن المنتظر أن تبدأ

ألمانيا بعملية التطعيم خلال الأيام القادمة. وأشارت العديد من دول التكتل بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا، إلى أنها تعتزم بدء التطعيمات اعتبارا من 27 ديسمبر، بينما بدأ استعمال اللقاح بالفعل هذا الشهر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن توافق المفوضية رسميا على اللقاح في غضون ثلاثة أيام، بعد التشاور مع حكومات الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، وفقا للجدول الزمني المؤقت. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أكدت أن سلامة اللقاحات من أولى أولوياتها. وأفادت بأنه لا يوجد دليل على أن اللقاح لن يعمل ضد نوع جديد من فيروس كورونا.