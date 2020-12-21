منظمة الصحة العالمية: السلالة الجديدة لفيروس كورونا "ليست خارج السيطرة"

أكدت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في المملكة المتحدة "ليست خارج السيطرة"، داعية إلى تطبيق الإجراءات الصحية التي أثبتت فاعليتها.



وقال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة، مايكل راين، في مؤتمر صحافي، "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1.5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها. بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".



وقالت المنظمة إنها تتوقع الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن السلالة الجديدة شديدة العدوى في الوقت الذي أغلق فيه عدد من الدول الحدود أمام القادمين من بريطانيا خوفا من انتشار السلالة.



ويقول مسؤولون، مستشهدين بتحليل بريطاني، إنه ليس هناك دليل على أن السلالة المتحورة من الفيروس تزيد خطورة المرض، رغم أنها أسرع انتشارا.



وقالت ماريا فان كيرخوف كبيرة الفنيين في منظمة الصحة العالمية إن العلماء يبحثون مسألة تصدي الأجسام المضادة في الجسم للفيروس، وإنها تتوقع النتائج في الأيام والأسابيع المقبلة.



وقال رايان إن الدول تعمل انطلاقا من “مبدأ احترازي” في رد فعلها على السلالة.



والسبت، فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنكلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.



وكان رئيس الجهود الحكومية الأمريكية لتطوير لقاح كورونا، منصف السلاوي رجح، الأحد، عدم فعالية لقاحات كورونا في التعامل مع السلالة الجديدة.

المصدر: وكالات