التوزيع الجغرافي للإصابات الـ877 بكورونا.. 49% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 877 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 232 حالة جديدة، منها 183 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 203 حالة، من بينها 47 حالة بالقنيطرة. وبجهة الشمال، سجلت 142 حالة، منها 57 حالة بطنجة. وبجهة الشؤق سجلت 84 حالة، ثم 75 بجهة فاس مكناس، ثم 57 حالة بجهة سوس ماسة، وبجهة مراكش آسفي، سجلت 50 حالة، ثم 15 حالة ببني ملال خنيفرة، و13 بدرعة تافلالت، ثم 5 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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