نجاة اعتابو تستنكر استغلال اسمها لخلق الجدل

استنكرت الفنانة نجاة اعتابو محاولات خلق الجدل باسمها من طرف أشخاص مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت نجاة اعتابو، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي أنسنغرام، أمس السبت، إن إحدى الوجوه المعروفة على منصة التواصل نفسها، تدعي كذبا صلتها بها، وتواصلها معها هاتفيا.
وأكدت اعتابو أنه لم يسبق لها من قبل التواصل مع المؤثرة، التي ادعت ذلك، معتبرة إياها كاذبة، وتحاول خلق الجدل باسمها.
وغابت الفنانة نجاة اعتابو طويلا عن ساحة الإصدارات، بينما كانت الأضواء قد سلطت عليها، بعد إعلانها خبر طلاقها من زوجها، ومدير أعمالها السابق مراد.
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