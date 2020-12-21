نتنياهو: رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيلتقي غدا ملك المغرب

في مؤتمر صحفي مشترك نقلته “كان” الإسرائيلية الرسمية، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مخاطبا كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “إن (رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي) مائير بن شبات سيلتقي، غدا الثلاثاء، ملك المغرب”.
كلام نتنياهو جاء خلال مؤتمر صحفي جمعه، بجاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصل، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل في آخر زيارة له قبل انتقال السلطة في واشنطن، بحسب قصاصة لوكالة الأناضول للانباء.
ومن المقرر أن يقود كوشنر وفدا إسرائيليا- أمريكيا إلى المغرب غدا الثلاثاء، وفق قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.
من جانبه، قال كوشنر: “في الأشهر الأربعة الماضية توصلنا إلى أربع اتفاقيات سلام، وستظهر فوائد ذلك في المستقبل أيضا”، بحسب قوله، وفق قصاصة لوكالة الأناضول للأنباء.
وفي السفارة الأمريكية بالقدس، أقيمت “مراسم وداع” لكوشنر، تناولت ملخصا لأنشطة إدارة ترامب الداعمة لإسرائيل خلال السنوات الأربع الماضية، بحسب صحيفة “إسرائيل اليوم”.
وأقيم الحفل بالتعاون مع الصندوق القومي اليهودي، الذي تأسس عام 1901، لجمع الأموال من اليهود لشراء أراضٍ في فلسطين، وإقامة مستعمرات فيها، وواصل عمله في فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وبعد إقامة إسرائيل عام 1948، امتد نشاطه إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، للاستيلاء على الأراضي وإقامة مستوطنات، بعد 1967.
ووصل كوشنر الذي يعد مهندس خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم “صفقة القرن” إلى إسرائيل برفقة وفد أمريكي رفيع المستوى يضم مبعوث ترامب للشرق الأوسط آفي بركوفيتش، استعدادا للسفر إلى المغرب، وفق إعلام عبري.
وفي شتنبر الماضي وقعت إسرائيل اتفاق لتطبيع العلاقات مع الإمارات، ولاحقا مع البحرين، وأعلنت الخرطوم في الشهر التالي موافقتها على تطبيع العلاقات مع تل أبيب، ليعلن المغرب في دجنبر الجاري خطوة مماثلة.
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