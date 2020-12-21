العدد 3361- 22 دجنبر iSmart.. تقديم أول محطة ذكية لشحن العربات الكهربائية مائة في المائة مغربية محاكم المملكة عالجت 7626 قضية خلال أسبوع في 402 جلسة عقدت عن بعد

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