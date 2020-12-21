iSmart.. تقديم أول محطة ذكية لشحن العربات الكهربائية مائة في المائة مغربية

قدمت اليوم الإثنين، بمقر وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، بالرباط، أول محطة ذكية لشحن العربات الكهربائية، والتي تم إحداثها تحت إسم iSmart، وهي منتوج مغربي مائة بالمائة.

وتعد محطة الشحن ثمرة مشروع بحث تم تطويره بطلب من صُّناع قطاع السيارات، مِنْ طرف منصة البحث “غرين إنيرجي بارك” (Green Energy Park)،المحدَثة من طرف معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات (UM6P)، وذلك بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة.

وأعرب وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي العلمي خلال إشرافه على تقديم المحطة، عن “سعادته وارتياحه لهذا المشروع الذي يكتسي صبغة استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة لبلادنا، والذي تم إنجازه من طرف كفاءات مغربية. معتبرا أن هذا المشروع “يمثل أحد مكونات البنية التحتية للتنقل المستدام الذي انخرط فيه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس”.

ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة، فإن Ismart هي جيل جديد من محطات الشحن الذكية ذات الاستعمال المهني والمنزلي، والتي تتوفر على نوعين من الـمُوصِلات، وتتخذ حاليا أربعة نسخ: الحائطي والمحمول والعَمودي المعدني وعلى الرِّجل. ولهذه المحطات الموجهة للسوق المغربية، خصوصيات تقنية من أجل استعمالات مرِنة وناجعة، بطاقة تتراوح بين 7 و 22 كيلوواط.

وفي إطار محور التنقل المستدام الخاص بالمنظومة الصناعية الخضراء، سيتم إنشاء خط إنتاجي لهذا الجيل الجديد من المحطات الذكية ببنݣرير خلال سنة 2022، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لتصنيع هذا المشروع. ويُرتقب أن تصل الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى 5000 محطة سنويا.

ولتصنيع هذه المحطة، سيتم تطوير شراكات للمناولة مع مُصنّعين يعملون بالخصوص في مجال قوالب الحقن البلاستيكية والمعالجة الآلية وطــــيّ رقائق الصفائح المعدنية والقطْع بالليزر وتصنيع البطاقات الإليكترونية. ويتم أيضا تطوير محطة سريعة تتراوح طاقتها بين 20 كيلوواط و 60 كيلوواط لتسويقها في المستقبل.