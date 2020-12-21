محاكم المملكة عالجت 7626 قضية خلال أسبوع في 402 جلسة عقدت عن بعد

قال المجلس الأعلى للسلطة القضائية إن محاكم المملكة عقدت 402 جلسة في ظرف أسبوع، عالجت خلالها 7626 قضية، واستفاد منها 8986 معتقلا، تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

وأفاد المجلس، في بيان، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، أن الأرقام المسجلة، خلال الفترة الممتدة، من الاثنين 14 دجنبر إلى الجمعة 18 دجنبر 2020، تمثل حصيلة متميزة، وذلك في إطار مشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه المجلس بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، وأوضح أن هذا العمل يأتي “تكريسا لقيم الانفتاح، والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” في بلادنا”.

وأكد المجلس ذاته استمرار انخراطه في مشروع “المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة”.

كما ثمن المجلس روح المسؤولية، والانخراط “القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام”، ودعا الجميع الى مواصلة “الالتزام، والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية، المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية”.