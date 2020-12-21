شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكية: أنظمتنا السرية لم تتضرر من الهجوم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في مقابلة تلفزيونية اليوم الاثنين إن حملة قرصنة الكترونية كشف النقاب عنها مؤخرا استهدفت وكالات أمريكية شملت وزارة الخزانة لكن الوزارة لم ترصد أي أضرار.

وأبلغ منوتشين محطة تلفزيون (سي إن بي سي) "لم نشهد أي اقتحام لأنظمتنا السرية. كان هناك بالفعل بعض الوصول إلى أنظمتنا غير السرية"، في إشارة الى الهجوم الالكتروني الواسع النطاق الذي يشتبه أنه جرى تنفيذه بواسطة روس تسللوا إلى وكالات حكومية أمريكية متعددة. وقال منوتشين "الأنباء السارة أنه لم يحدث أي ضرر، كما لم نشهد أي استيلاء على كميات كبيرة من المعلومات."