شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتهم ليبي جديد في «تفجير لوكربي» والان نبدء بالتفاصيل
والمشتبه به، الذي يدعى أبو عقيلة محمد مسعود، مسؤول في المخابرات الليبية ووجهت له تهمتان مرتبطتان بالتفجير.
كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت الأسبوع الماضي أن المشتبه به محتجز في ليبيا وسيُسلم إلى الولايات المتحدة من أجل محاكمته.
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