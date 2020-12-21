شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتهم ليبي جديد في «تفجير لوكربي» والان نبدء بالتفاصيل

وجهت الولايات المتحدة اليوم الاثنين النقاب ، اتهامات جنائية لمشتبه به آخر في تفجير رحلة بان أم رقم 103 فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988، والذي أسفر عن مقتل 270 شخصا معظمهم أمريكيون.

والمشتبه به، الذي يدعى أبو عقيلة محمد مسعود، مسؤول في المخابرات الليبية ووجهت له تهمتان مرتبطتان بالتفجير.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت الأسبوع الماضي أن المشتبه به محتجز في ليبيا وسيُسلم إلى الولايات المتحدة من أجل محاكمته.