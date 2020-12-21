السعودية: إجراءات احترازية مع تحور «كورونا» في عدة دول

أعلنت السعودية، الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، إلا للحالات الاستثنائية.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن حكومة المملكة قررت اتخاذ إجراءات احترازية بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، حتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وتضمنت الاحترازات «تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حالياً في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة»، و«تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتاً لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعاً آخر».

ودعت «كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتباراً من 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي وإلى تاريخه، الالتزام بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين من تاريخ قدومه إلى المملكة، وإجراء فحص (كوفيد 19) خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل 5 أيام».

كما طالبت كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن يقوم بإجراء فحص «كوفيد 19»، ويستثنى مما ورد حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.

ونوّهت وزارة الداخلية أنه «تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة».