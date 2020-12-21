ضوء الشمس القوي قد يقلل من انتشار الفيروس

لندن ـ وكالات: أشارت أحدث الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أن انتقال الفيروس يتأثر بالتعرض لضوء الشمس الطبيعي القوي بفضل الأشعة فوق البنفسجية التي تقضي على الفيروس عند تعرضه لها لفترة طويلة. واستند فريق البحث في تحقيقاته إلى التقارير المختبرية الحديثة التي أظهرت أن الأشعة فوق البنفسجية تثبط نشاط فيروس كورونا على الأسطح، وقد جمع العلماء من جامعة هارفارد بيانات عن فيروس كورونا وبيانات عن الطقس اليومي من أكثر من 3000 منطقة إدارية في أكثر من 170 دولة، ووجدوا أن انتشار المرض الفتاك بين السكان يميل إلى الانخفاض في الأسابيع التالية للتعرض العالي للأشعة فوق البنفسجية، كما تبين أن التغيرات في الأشعة فوق البنفسجية بين الشتاء والصيف أدت إلى انخفاض بنسبة 7٪ في معدل نمو فيروس كورونا عبر نصف الكرة الشمالي، وتشير هذه النتائج إلى أن انتشار فيروس كورونا قد يكون له نمط موسمي، إذ ينتشر بشكل أسرع في الشتاء في حين يكون أقل انتشاراً في فصل الصيف، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.