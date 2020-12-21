تفاؤل علمي باحتواء السلالة الجديدة من كورونا

وفي مقابلة مع "فرانس برس"، دعت إلى العمل على سلسلة الاختلافات في جينوم سارس-كوف-2 المسبب لكوفيد-19، حتى يصبح ممكنا تحسين متابعة الطفرات التي لا مفر منها.

وردا على سؤال هل فات الأوان للتحكم بانتشار السلالة المتغيرة، قالت: "لا أعتقد، ولكن الاحتمال كبير بأن هناك حالات من هذه النسخة في جميع أنحاء أوروبا لم تكتشف بعد".



وأضافت: "لن نتمكن مطلقا من منع فيروس من التحور، ولكن يمكننا تحسين فرصنا في الحد من عدد الحالات وذلك بفضل احترام إجراءات الاحتواء مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي".