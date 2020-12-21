الرياضة النيابية تبدي تحفظها على اجتماع مسقط بشأن انتخابات الاولمبية

2020-12-21 | 18:23
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ابدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، تحفظها عن اجتماع العاصمة العمانية مسقط بشأن انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
ودعت اللجنة، الاطراف المشاركة الى "تقديم توضيح للحكومة ولمجلس النواب والرأي العام بشأن مخرجات الاجتماع الخاص باللجنة الاولمبية الوطنية وطبيعة الاتفاقات التي حصلت وخارطة الطريق التي تؤدي الى انتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية الوطنية".
وعبرت لجنة الشباب و الرياضة عن "اسفها الشديد لما آلت اليه الامور من عدم الوضوح و غياب الشفافية بخصوص الاجتماع والغموض الذي يحيط به واقتصار المعلومات المتداولة على التصريحات الاعلامية فقط التي لا يمكن الاعتماد عليها في معرفة خفايا ماجرى وعلى الاطراف المشاركة اطلاع الجهات الحكومية والنباببة عن ما تقوم به من تحركات اقليمية او دولية حتى يكون المشهد واضحا من قبل الشارع الرياضية".
واكدت أن "اللجنة الاولمبية الوطنية مؤسسة لا تقل ٲهمية عن مؤسسات الدولة الاخری و ٳن العمل على تشذيبها والسعي الى أنهاء مشاكلها ضمن مسؤولية الجميع سواء الحكومة او مجلس النواب او الجمعية العمومية و ان لا ترهن بيد اطراف معينة فقط وانما يتطلب من الجميع الاسهام في حلحلة المشاكل".
واشارت لجنة الشباب و الریاضة الى "كونها مساندة حقیقیة لرصانة واستقلالية اللجنة الاولمبیة الوطنية العراقية اعتمادا علی قانونها و نظامها الداخلي".
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