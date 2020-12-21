مجلس الوزراء يصوت على موازنة 2021

صوت مجلس الوزراء، الاثنين، على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، إن "مجلس الوزراء صوت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢١، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم الأثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

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