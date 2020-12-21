كاتانيتش يستدعي شيركو كريم لصفوف المنتخب الوطني

رياضة 2020-12-21 | 18:17 510 مشاهدة قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، استدعاء مهاجم نادي اربيل شيركو مريم لصفوف اسود الرافدين. وذكر نادي اربيل في بيان انه "تم استدعاء لاعب نادي اربيل شيركو كريم، الى صفوف المنتخب العراقي لكرة القدم لغرض خوض مباراة ودية في الامارات". وكان كاتانيتش قد استدعى مهاجم الحدود منار طه وثلاثي نفط الوسط سجاد جاسم وفيصل حاسم وعلي كاظم. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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