تحديد موعد انطلاق الدوري النسوي بكرة القدم

عقدت اللجنة النسوية في الهيأة التطبيعية اجتماعاً مع ممثلي الاندية المشاركة في منافسات الموسم الجديد، بحضور عضو الهيأة التطبيعية اسعد لازم، وتم الاتفاق في الاجتماع على اقامة دوري كرة الصالات في الثامن من كانون الثاني المقبل، ودوري الساحات المكشوفة في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وقالَ لازم في بيان للتطبيعية ان "الهيئة تحرص على الارتقاء بكرة القدم النسوية مع السعي الجاد لتوفير كل متطلبات النجاح في المرحلة المقبلة، وتهيئة الاجواء الملائمة لتشكيل المنتخبات الوطنية عبر الاهتمام بالدوري".



وأكدتْ رئيسة اللجنة النسوية ازهار محمد: "تم الاستماع الى الصعوبات التي تواجه الاندية وتمنعهم من عدم المشاركة بالدوري، وخلال الاجتماع اتفق الحضور على تحديد موعد انطلاق دوري كرة الصالات في الثامن من الشهر المقبل، على ان تنطلق مباريات دوري الساحات المكشوفة في الخامس عشر من الشهر نفسه، فيما تم تحديد التاسع والعشرين من الشهر الحالي موعداً لإجراء قرعة الدوري للصالات وللساحات المكشوفة، وكذلك لتسلم الكشوفات الخاصة باللاعبات".