آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

وقد بلغت أعداد المتعافين 54 مليونا و89 ألفا و674، وبلغت أعداد الوفيات مليونا و699 ألفا و644.

وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بالوباء، سجلت السلطات الصحية 18 مليونا و267 ألفا و579 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 324 ألفا و869.