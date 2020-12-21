قيس سعيد: لا مكان في تونس للخونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الجيوش، أن هذه الأيام صعبة، وتونس لم تعرف مرحلة دقيقة وخطيرة مثل التي تعيشها، ولكنها لن تسقط.

وقال سعيد، خلال الاجتماع الذي ضم قادة الجيوش، إثر العملية الإرهابية في جبال القصرين، إن القوات العسكرية قادرة على التصدي لكل محاولات الإرباك التي تسعى الإرهابية اليائسة لتنفيذها.



وأضاف: "لقد تتالت العمليات الإرهابية في تونس خلال الفترة الماضي، وهي عمليات نفذت لإرباك مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التاريخ سيثبت من هو "الوطني" ومن انخرط في الشبكات الإجرامية.

ووصف المجموعات الإرهابية بـ"الخائنة" التي تسعى لضرب تونس من الداخل، مؤكدا أن "الدولة التونسية لن تسقط مهما فعلوا، وسنستمر بأكثر قوة "

وفي معرض تعليقه على الأحداث التي شهدتها تونس منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي 2011، قال سعيد: "ما عاشته تونس خلال العقد الأخير لم يكن الاختبار الأسلم، ولابد من مراجعة خياراتها، وسنطبق القانون على الجميع بدون أن تأخذنا في الحق لومة لائم ".

وتابع "سنحبط كل محاولات ضرب تونس من الداخل والخارج، ولا مجال في تونس للخونة".

ويرى مراقبون أن كلام الرئيس التونسي رسائل إلى تنظيم الاخوان الإرهابي، الذي انكشف دوره في دعم التطرف، وتقلص حجمه وتتالت انكساراته خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت تونس الأحد الماضي عملية إرهابية في جبال القصرين، أدت لذبح راعي أغنام، وتلك العملية ليست الأولى خلال السنوات الأخيرة، حيث ذبح في 2015 راعي على يد تنظيم جند الخلافة الداعشي الإرهابي، وأخيه أيضا بزعم نقل معلومات عن الجماعات الإرهابية للمؤسسة العسكرية.