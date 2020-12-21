شكرا لقرائتكم خبر عن 1121 يمنية تواجه التعذيب في سجون المليشيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف مصدر أمني يمني في صنعاء اليوم (الإثنين)، عن وجود نحو1121 فتاة مختطفة في سجون مليشيا الحوثي بينهم فتيات قاصرات ومسنات، مؤكداً أن المليشيا تتاجر بقضايا المرأة وتتعمد المساس بشرف الشعب اليمني.

ونقلت وكالة "خبر" للأنباء اليمنية عن المصدر قوله: إن المختطفات في سجون المليشيا يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية والتي لا تحترم خصوصية المرأة في المجتمع اليمني. واستعرض المصدر حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات على أيدي المليشيا ومنها تضييق الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية.

وكانت واشنطن صنفت 5 من قيادات الحوثي بينهم سلطان زبن كمنتهكي حقوق الإنسان على خلفية جرائمهم ضد النساء اليمنيات، فيما تطالب 9 منظمات يمنية بتدخل دولي للضغط على المليشيا للإفراج عن أكثر من ألف مختطفة في سجون المليشيا دون أي شرط، والكشف عن المخفيات قسراً وإطلاق سراحهن دون قيد أو شرط ورد أعتبار أسرهن.

من جهة أخرى، اختطفت مليشيا الحوثي اليوم أكثر من 15 مواطنا في عدد من مديريات محافظة إب غالبيتهم في نقاط وحواجز تفتيش في الطرقات العامة وأثناء سفرهم. وذكرت المصادر أن الاختطافات الحوثية في إب تأتي في إطار حملة مستمرة لابتزاز الشعب اليمني ونهب ممتلكاته والزج به في السجون.