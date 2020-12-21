وعكة لنائب الرئيس التركي خلال خطاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتوعك خلال إلقاء خطاب في فعالية في أنقرة أمس.
ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن أقطاي القول، بعد توقف قصير، «كما يقول الأطباء: بعض التعب بسبب الأرق والإجهاد».وكان أقطاي يشارك في القمة الوطنية للأمن السيبراني بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وحصل على قسط من الراحة لبعض الوقت قبل أن يعود للمنصة.
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