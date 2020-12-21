إدانة وزير ماليزي ومحاكمة آخر بتهم فساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر حكم أمس بحق وزير سابق في الحكومة الماليزية بالسجن لمدة سنة واحدة، بعد إدانته بالفساد في المحكمة العليا في كوالالمبور.

واتهم تنكو عدنان تنكو منصور، أمين صندوق المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، وهو أكبر حزب سياسي في البلاد، بتسلم مليوني رينجيت (493 ألف دولار) من رجل أعمال في عام 2016، عندما كان وزيرا لأراضي الاتحاد الماليزي، وتم تعليق تنفيذ الحكم، الذي يتضمن غرامة مماثلة لمبلغ الرشوة، لحين الاستئناف.

وأبلغ وزير المالية السابق ليم جوان إنج أمس بأنه سوف يواجه المحاكمة في يونيو من العام المقبل بناء على اتهامات بالفساد فيما يتعلق بمشروع طريق نفق تحت البحر يربط جزيرة بينانج السياحية الشهيرة مع شبه جزيرة ماليزيا.

وتعود التهم في محاكمة ليم إلى فترة توليه منصب رئيس الإدارة الإقليمية في بينانج، قبل أن يفوز تحالف المعارضة الذي لا يزال عضوا قياديا فيه بشكل مفاجئ في الانتخابات الوطنية لعام 2018، مما أدى إلى الإطاحة بتحالف المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة بقيادة رئيس الوزراء آنذاك نجيب عبدالرزاق.

وحكم على نجيب بالسجن 12 سنة بتهمة الفساد في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من تعليق عقوبته أيضا انتظارا للاستئناف، ويواجه أربع محاكمات أخرى تتعلق بالفساد وإساءة استغلال السلطة فيما يتعلق بالصندوق السيادي (1MDB) للتنمية الذي ساعد في تأسيسه.