شكرا لقرائتكم خبر دعوى قضائية لإلغاء الانتخابات في بنسلفانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد الالتماس، الذي يزعم أن ثلاثة قرارات لمحكمة أدنى في ولاية بنسلفانيا سمحت باقتراع غير سليم عبر البريد، هو الأحدث في جهود ترمب لإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.وصدقت جميع الولايات الأمريكية على نتائجها الانتخابية مما عزز فوز بايدن، كما أقر بعض الجمهوريين أخيرا بفوز بايدن بعد أسابيع من السماح لترمب بنشر مزاعم بشأن تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين.
ومن خلال الدعوى القضائية، تسعى حملة ترمب إلى إلغاء فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا والسماح للهيئة التشريعية للولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون بتحديد الفائز في الولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوى قضائية لإلغاء الانتخابات في بنسلفانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.