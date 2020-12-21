استجواب عشرات الإيرانيين في مقتل زاده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعى الحرس الثوري الإيراني عشرات المواطنين للتحقيق معهم في مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، وفقا لموقع «إيران إنترناشونال».

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن الموقع الإيراني، أن عددا من كبار الضباط قاموا باستدعاء عشرات المواطنين والتحقيق معهم في مراكز مختلفة تابعة لاستخبارات الحرس الثوري، وأشارت المعلومات إلى أن السلطات أفرجت عن بعض الأشخاص عقب التحقيق معهم، فيما لم ترد معلومات عن البعض الآخر، وخاصة أن أغلبهم يعملون في بيع وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية في البلاد، في إشارة إلى أن السلطات الإيرانية تبحث عن عملاء محليين محتملين شاركوا في العملية.

وفي أعقاب مقتل فخري زاده في أواخر الشهر الماضي عقب استهداف تفجير سياراته في طريق مدينة أب شرق طهران، برزت روايات عدة لعملية الاغتيال التي استهدفته، وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية بادئ الأمر أنه قضى متأثرا بجروحه بعد عملية استهداف لموكبه شملت تفجير سيارة وإطلاق رصاص، فيما تحدثت وكالة مهر عن مقتله برصاص «رشاش تم التحكم به عن بعد»، من دون ذكر أي مصدر لهذه المعلومات.

وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، إن السلاح الذي استخدم في اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده هو «سلاح يستخدمه حلف شمال الأطلسي – ناتو»، بحسب تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية.

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل بالوقوف خلف اغتيال العالم.

وتوعدت طهران بالرد، فيما أفاد مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز طالبين عدم كشف أسمائهم أن إسرائيل «دبرت فعلا الاغتيال».

وتنفي إسرائيل علاقتها باغتيال العالم الإيراني المتهم بالوقوف وراء برنامج نووي «عسكري» من قبل إسرائيل نفسها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.