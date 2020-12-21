شكرا لقرائتكم خبر عن العصابات الإجرامية تتربص بـ «لقاحات كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

توقع رئيس الشرطة الدولية "الإنتربول"، يورجن ستوك، تسجيل زيادة كبيرة في الجريمة خلال تسليم جرعات اللقاحات ضد كوفيد-19.

وقال ستوك في مقابلة مع مجلة «فيرتشافتفوخه» الألمانية: «مع تسليم اللقاحات ستزداد الجريمة بشكل كبير»، وأضاف: «سنشهد سرقات وعمليات اقتحام مخازن وهجمات أثناء نقل اللقاحات».

وحصل اللقاح الأول، الذي طوره المختبر الألماني بايونتيك بالتعاون مع شركة فايزر الأميركية العملاقة، على موافقة العديد من الدول حول العالم.

وكان تقرير لصحيفة «ذا صن»، أشار إلى أن بريطانيا وضعت خطة أمنية محكمة لحماية لقاح «كوفيد-19» من العصابات الإجرامية التي قد تستهدفه، في حين وجه «الإنتربول» تحذيراً عالمياً لقوات الشرطة في 194 دولة حول العالم، بسبب مخاوف من شنّ عصابات ومجموعات خارجة على القانون لعمليات تستهدف لقاحات «كوفيد-19».