شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 3 أشهر لخادمة سرقت مخدومها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس خادمة آسيوية 3 أشهر وغرامة 45 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، بعد إدانتها بسرقة خزنة أموال من منزل مخدومها.

تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو الماضي حين أبلغ موظف عربي الجنسية، الشرطة بسرقة خزينة صغيرة من منزله تحتوي على 45 ألف درهم وجوازات سفر أسرته.

أحالت الشرطة، البلاغ إلى النيابة التي فتحت تحقيقاً وأفاد الموظف أنه لاحظ اختفاء الخزنة بعد عودته إلى المنزل بصحبه أسرته.

وتمكنت الشرطة من تحديد المدانة في القضية بعد الاطلاع على تسجيل كاميرات المراقبة التي أظهرت خروج الخادمة من المنزل بحوزتها حقيبة واستقلت مركبة أجرة وهربت من المكان.

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