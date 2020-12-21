شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة القاسمي: التعاون مع المؤسسات العلمية يخدم القطاع الصحي بالدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري برئاسة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي المديرة العامة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وناقش الاجتماع الخطة التطويرية للكلية خلال العام الأكاديمي الحالي، ودورها الحيوي في خدمة المجتمع المحلي، وبصفة خاصة في تخصصات التمريض والصحة والسلامة الغذائية والمختبرات.

حضر الاجتماع الشيخة نجلاء علي عبدالله المعلا مديرة إدارة المختبرات المركزية في بلدية الشارقة والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتورة أمينة المرزوقي القائم بأعمال عميد كلية العلوم الصحية، وعدد من رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية وأعضاء المجلس.

وقدمت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي في بداية كلمتها الشكر للحضور، مؤكدة أهمية وجود تعاون مشترك بين المؤسسات العلمية وبين الهيئات والجهات المحلية، مشيرة إلى أن جامعة الشارقة تعد من الجامعات العريقة في مجال خدمة المجتمع، وتعاونها مع العديد من المؤسسات بما يحقق لها الفائدة وبخاصة في مجال توفير فرص تدريبية وتوظيف العديد من الخريجين بتلك المؤسسات.

وأوضحت أن مؤسسات المجتمع المحلي تتطلع أيضا إلى التعاون مع الجامعات والاستفادة مما لديها من تقدم علمي ومعرفي في مختلف التخصصات لخدمة القطاع الصحي بالدولة، مشيرة إلى حرص الجميع من أعضاء المجلس على المشاركة وتبادل خبراتهم وتقديم توصياتهم بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.

من جانبه أكد الدكتور حميد مجول النعيمي حرص الجامعة من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة على التعاون والشراكة الكاملة مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الجامعة وطبقاً لمعظم التقارير الدولية والتصنيفات العالمية للجامعات، تتقدم بخطى ثابتة وراسخة ومدروسة في الآفاق العالمية متقدمة في مختلف التخصصات والمجالات، حيث أظهرت نتائج تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية والتي تم إعلانها مؤخراً، عن انضمام 30 من العلماء من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الشارقة، إلى قائمة أفضل العلماء والباحثين الذين تحظى أبحاثهم العلمية بأعلى نسبة من الإشارات والاستشهادات المرجعية على المستوى العالمي.

وأضاف: «كما تقدمت جامعة الشارقة طبقاً لأحدث النتائج التي أعلنتها مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2021، والمتعلقة بالتصنيف العالمي للجامعات، حيث تقدم ترتيب جامعة الشارقة إلى المرتبة 658 عالمياً محققة بذلك تقدما بأكثر من 100 رتبة في فئة «601-800» لأفضل جامعة في العالم ولتعزز بذلك مكانتها ضمن أفضل ثلاث جامعات على مستوى الدولة وتتبوأ المرتبة الأولى على مستوى الدولة في مجال تخصص علوم الحاسوب وعلاقتها بالتخصصات الأخرى».

(وام )