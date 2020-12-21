شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد قنديل المستشار الإعلامى لزعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الدكتور عبد الهادى القصبى، إصابة القصبى بفيروس كورونا منذ أيام قليلة وذلك عقب شعوره بآلام شديدة قام على أثرها بإجراء مسحة طبية لفيروس كورونا وتأكدت إيجابيتها، وقرر أن يخضع حاليا للعزل المنزلى وفقا لبروتوكول الصحى العلاج.

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