شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد مطر يتفق مع رئيس حى دار السلام على وضع خطة لإنهاء مشاكل الدائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه النائب محمد تيسير مطر، لزيارة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حى دار السلام أمس، للحديث حول أبرز مشاكل دار السلام، كانتشار القمامة وزحمة الكوبري وغيرها.

واتفق الطرفان على ضرورة وضع خطة عاجلة قابلة للتنفيذ، تضمن حل مشاكل الحى وتحسين أوضاع المقيمين فيه بالشكل اللائق، وفقا لبيان صدر عن النائب نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



محمد تيسيرمطر مع رئيس حى دار السلام

يذكر أنه بداية الشهر، وفد من حزب إرادة جيل، اللواء أيمن السعيد رئيس حى دار السلام بمحافظة القاهرة، لبحث الأزمات التي تواجه الدائرة وعلى رأسها أزمة الزحمة ومناقشة حاجات المواطنين في جميع المجالات، والتعرف على خطط الحى المستقبلية والمساهمة فى حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بين النواب والأجهزة التنفيذية لخدمة المواطنين وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة للدائرة.

وضم الوفد كلا من تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللواء شريف العوضى القيادي بالحزب.