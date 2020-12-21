شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية فى التأهيل لسوق العمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نستهدف أن نصل إلى 25 جامعة تكنولوجية وأكثر فى جميع محافظات مصر"، هكذا أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد هامش احتفالية جامعة بنى سويف التكنولوجية لتدشين معامل كوريا الجنوبية بالجامعات ومرور عام على بدء الدراسة بالجامعة، فى تأكيد واضح على أهمية هذا النوع من الجامعات.

وقال عبد الغفار، إن الجامعات التكنولوجية بدأت منذ أقل من 3 سنوات خلال تقديم عرض للمشروعات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وكانت ووجهة نظر الرئيس للتعليم وكيفية تطوير منظومة التعليم فى مصر والتوجيه نحو الاهتمام بالتعليم الفنى تولدت فكرة الجامعات التكنولوجية التى لم تكن موجودة على مستوى مصر.

وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا ماهية الجامعة التكنولوجية وأهدافها فى ضوء القانون رقم 72 لسنه 2019 بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية والذى اصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة مجلس النواب :

بداية نوضح أن الجامعات التكنولوجية عرفها القانون بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.

فيما تهدف الجامعات التكنولوجية – طبقا للقانون إلى الأتى:

1- استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى ومواز لمسار التعليم الأكاديمى، يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط، والبكالوريوس والدراسات العليا.

2- تطبيق التكنولوجيا لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

3- توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

4- - إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم، والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة.

5- التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجى لمواكبة التطورات السريعة فى جميع الميادين العلمية.

6- تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، من أجل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات وبما يضمن المساهمة فى تحقيق الأهداف التنموية.

7- تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية فى مجال التعليم الفنى والتدريب.