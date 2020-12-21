شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تفضح ديكتاتورية أردوغان: شيد 180 سجنا جديدا فى 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من انتقاد المعارضة التركية لقرارات حكومة بلادها التى تستهدف التوسع فى بناء السجون، وتوضيح نائب حزب الشعب الجمهورى فى مدينة قونية، عبد اللطيف شنار، أن العدد الإجمالى للسجون التركية سيرتفع إلى 355 مع افتتاح 39 سجنًا جديدًا خلال العام المقبل، قال نائب حزب العدالة والتنمية، حسن تشيلز، فى كلمة للبرلمان التركي: "طالما هناك أموال، سنفعل ذلك".

وقال شنار ردًا على تصريحات تشيلز «الحكومة شيدت عددًا من السجون تعادل التى بنيت على مدار تاريخ الجمهورية، حكومتكم شيدت 141 سجنًا منذ 2014" وفقا لما ذكره "تركيا الآن".

وأوضح أنه «كان هناك 14 سجنًا جديدًا فى 2014، و18 فى 2015، و38 فى 2016، و12 فى 2017، و15 فى 2018، و26 فى 2019، و18 فى 2020، وفى العام المقبل، وتقرر افتتاح 39 سجنًا جديدًا فى 2021، ليرتفع الإجمالى إلى 180 سجنا جديدا فى 8 سنوات فقط».