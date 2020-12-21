للعام الثالث على التوالي.. تجديد سريان منح شهادة الأيزو لجامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز، اليوم الإثنين، تجديد سريان منح شهادة المنظمة العالمية للقياس الأيزو 9001 : 2015، المعتمدة من الهيئة الوطنية المصرية للجودة في نظام العمل بالإدارت المركزية، وذلك للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع أعضاء إدارة التطوير وتقييم الأداء بالإدارة المركزية، بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد، الدكتور جمال سرور مدير الإدارة.

قال عزيز إن تجديد ثقة الشركة المانحة لشهادة الأيزو للسنة الثالثة على التوالي يؤكد مدى التزام العاملين بالجامعة بتطبيق كافة الاشتراطات والتوصيات لاستيفاء معايير تميز النظام الإداري.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور جمال سرور على اختياره للترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي، ضمن أفضل ١٠ مديري إدارات على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور جمال سرور إن شهادة الأيزو9001: 2015 تعد واحدة من أكبر الشهادات العالمية في مجال مراجعة النظم الإدارية، وتقوم على التأكد من استيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري.​