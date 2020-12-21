أيرلندا الشمالية تسجل 555 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس "كورونا"

سجلت أيرلندا الشمالية، اليوم الاثنين، 555 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، و7 حالات وفاة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



وأشارت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، إلى أن السلطات في أيرلندا الشمالية بصدد اتخاذ إجراءات بشأن عودة النشاط المدرسي بعد أعياد الكريسماس، موضحة أن وزير الصحة روبن سوان طالب بإجراءات جديدة قائلا: "لا أعتقد أن العودة إلى الدراسة بشكلها

الطبيعي في يناير سيكون أمرا محتملا".

وسارعت دول أوروبية لوقف الرحلات من بريطانيا، بعد ساعات على إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات المنسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا، وُصِفت بأنها "أكثر خطورة".

تكمن خطورة السلالة الجديدة من كوفيد-19 في

تفشيها بسرعة أكبر من سابقتها، بنسبة تبلغ 70 بالمائة، لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكًا منها. وليس هناك دليل على أنها تتفاعل بشكل مختلف مع اللقاح، بحسب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي.

وفي بريطانيا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا- إلى جانب إيطاليا، أودى الفيروس بحياة أكثر من 67 ألف شخص. فيما بدأت الحكومة البريطانية طرح لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية في 8 ديسمبر الجاري، كأول دولة غربية تبدأ في التطعيم الجماعي.