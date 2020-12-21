سفير روسيا لدى واشنطن: نأمل استعادة آليات الاتصال بين البلدين

أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الإثنين، عن أمل بلاده في استعادة آليات الاتصال المشترك بين المسؤوليين الروس والأمريكيين خلال ولاية الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال أنتونوف، ردًا على سؤال حول الخطوات الأولية، التي يَود أن تتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة، في العلاقات الروسية الأمريكية، إنه "من الضروري استعادة آليات الاتصال بين البلدين بشكل تدريجي".. حسب ما

أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.



وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه بعد تغيير السلطة في الولايات المتحدة، ستكون المهمة الأساسية هي استعادة قنوات الاتصال المنتظم بين مجالس الأمن ووزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة المخابرات والتشريع في كلا البلدين.



وشدد على أهمية العلاقات الثقافية والإنسانية والاتصالات بين المنظمات غير الحكومية في كلًا

من روسيا والولايات المتحدة.

ووافقت مفوضية الصحة الأوروبية، اليوم الاثنين، على لقاح "فايزر - بونتيك" ضد فيروس كورونا، وبهذا تكون قد أعطت الضوء الأخضر ببدء التطعيم في أوروبا في غضون أسبوع. ومن المنتظر أن تبدأ ألمانيا بعملية التطعيم خلال الأيام القادمة. وأشارت العديد من دول التكتل بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا، إلى أنها تعتزم بدء التطعيمات اعتبارا من 27 ديسمبر، بينما بدأ استعمال اللقاح بالفعل هذا الشهر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.