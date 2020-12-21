وقعت الكويت وبلجيكا، اليوم الاثنين، بروتوكول لتعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع الكويتية - في بيان على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- إن البروتوكول يستهدف تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بين الكويت وبلجيكا،موضحة أنه وقعه عن الجانب الكويتي، معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن وليد عبداللطيف السردي، وعن الجانب البلجيكي سفير بلجيكا لدي الكويت ليو بيترز.
وأعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، اليوم الاثنين، عن إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري اعتبارا من اليوم وحتى أول يناير المقبل.
وأشار المركز إلى أنه سيتم تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية، والبحرية، اعتبارا من الساعة الـ11 من مساء اليوم، وحتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت وبلجيكا توقعان بروتوكول لتعزيز التعاون العسكري المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.