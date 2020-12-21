الكويت وبلجيكا توقعان بروتوكول لتعزيز التعاون العسكري المشترك

وقعت الكويت وبلجيكا، اليوم الاثنين، بروتوكول لتعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع الكويتية - في بيان على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- إن البروتوكول يستهدف ‏تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بين الكويت وبلجيكا،

موضحة أنه وقعه عن الجانب الكويتي، معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن، وعن الجانب البلجيكي سفير بلجيكا لدي الكويت ليو بيترز.

وأعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، اليوم الاثنين، عن إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري اعتبارا من اليوم وحتى أول يناير المقبل.

وأشار المركز إلى أنه سيتم تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية، والبحرية، اعتبارا من الساعة الـ11 من مساء اليوم، وحتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021.