وزير يمني يؤكد أهمية الدور البريطاني في إنهاء انقلاب الحوثيين وإحلال السلام

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أهمية الدور البريطاني المساند للحكومة اليمنية في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وإحلال السلام الدائم.

جاء ذلك خلال مباحثات الإرياني اليوم الاثنين مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، والتي تناولت مستجدات الأوضاع في اليمن وتعزيز العلاقة بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.



وأشار الإرياني إلى أن توجهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للحكومة تقتضي بالعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل أبناء الشعب اليمني وتحقيق تطلعاتهم في بناء دولة النظام والقانون الذي يتساوى فيها جميع أبناء الشعب اليمني.



وأوضح أن المجتمع الدولي شريك أساسي لدعم عملية السلام في اليمن وكذا دعم اتفاق الرياض الذي يعتبر بوابة لتحقق السلام الشامل المبني على المرجعيات الثلاث، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل بكل إمكانياتها خلال المرحلة المقبلة على تقديم خدمات وبرامج يلمسها المواطن اليمني في مختلف المحافظات.



ونوه بالدور الأخوي للمملكة العربية السعودية التي رعت اتفاق الرياض وعملت على رأب الصدع وتوحيد الصف الوطني تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدا أن جهود

المملكة في رعاية اتفاق الرياض هي امتدادا لدورها البنّاء في اليمن في كل المنعطفات والظروف.



وأكد الوزير اليمني أن موقف الجيش الوطني في مأرب في موقع متقدم وأن مأرب محصنة بأبطال الجيش الوطني ورجال القبائل وكذا دعم وإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.



واستنكر الدور التخريبي لإيران في اليمن وتبعية المليشيا الحوثية المطلقة لها.



من جانبه.. أكد السفير البريطاني وقوف بلاده إلى جانب اليمن ووحدته واستقراره بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.



وجدد التأكيد على دعم بلاده للحكومة الجديدة.. متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها لخدمة المواطن اليمني وبما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية موضحا أن تحقيق السلام في اليمن يُعد اليوم ضرورة ومطلب لدى المجتمع الدولي.

