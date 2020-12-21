«الانتربول» يتوقع زيادة الجريمة خلال نقل لقاحات كورونا

سيف اليزيد - توقع يورغن ستوك، رئيس الشرطة الدولية (الانتربول)، اليوم الاثنين، زيادة «كبيرة» في الجريمة خلال تسليم جرعات اللقاحات ضد كوفيد-19.

وقال ستوك، في مجلة «فيرتشافتفوخه» الألمانية «مع تسليم اللقاحات، ستزداد الجريمة بشكل كبير».

وأضاف «سنشهد سرقات وعمليات اقتحام مخازن وهجمات أثناء نقل اللقاحات».

كما توقع، من جهة أخرى، عودة الفساد «من أجل الحصول على العلاج الثمين بسرعة أكبر».

وحصل اللقاح الأول، الذي طوره المختبر الألماني «بيونتك»، بالتعاون مع شركة «فايزر» الأميركية العملاقة، على موافقة 16 دولة.

وأجازت الوكالة الأوروبية للأدوية، في وقت سابق اليوم الاثنين، استخدام لقاح «فايزر-بيونتك» المضاد لفيروس كورونا المستجد، ما يمهد للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت «يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت اليوم ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته (شركتا) فايزر وبيونتك في سوق الاتحاد الأوروبي».

في ألمانيا، أنيط بالشرطة الاتحادية مسؤولية توصيل جرعات اللقاح التي سيتم تخزينها في أماكن سرية.

ويخشى البعض أيضًا أن يقوم «مناهضو اللقاح» بعمليات تخريب.