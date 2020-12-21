السعودية تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد -



سجلت السعودية اليوم 9 حالات وفاة و 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس أصبح 6131 حالة،فيما ارتفع العدد إجمالي الإصابات المؤكدة منذ ظهور الفيروس إلى 361178 حالة.. موضحة أن عدد المتعافين الجدد بلغ 211 ليرتفع العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء إلى 352089.

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