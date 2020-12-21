نواكشوط تحتضن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين المغرب وموريتانيا

بعد أسابيع قليلة من تحرير الجيش المغربي لمعبر الكركرات، انطلق، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المغربية الموريتانية، في العاصمة نواكشوط، بحضور عدد من كبار قادة جيشي البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن الاجتماع يبحث علاقات التعاون العسكري الثنائية، في مختلف المجالات العسكرية والأمنية، وآفاق تطوير، وتنمية هذا التعاون مستقبلا بين البلدين.
وترأس اللقاء عن الجانب الموريتاني قائد أركان الجيش الفريق، محمد بمبه مكت، وعن الجانب المغربي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، عبد الفتاح الوراق.
وكانت الرباط قد استضافت، في يناير الماضي، الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين.
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