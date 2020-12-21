رونالدو يترك بصمات قدمه في ممشى مشاهير كرة القدم

طبع الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والبالغ من العمر 35 سنة، أمس الأحد، قدمه لعرضها في ممشى المشاهير لكرة القدم، الذي سيعرض في منتزه “بروميناد الأبطال”، الشهير في مونتي كارلو في موناكو.
وتسلم رونالدو، أمس، في إمارة موناكو الفرنسية، في ظروف استثنائية، جراء ما فرضه وباء كورونا المستجد، النسخة الـ18 من جائزة القدم الذهبية، التي فاز بها في الأول من دجنبر الحالي.
وعن الجائزة، قال رونالدو: “الحصول على هذه الجائزة شرف لي، أنا سعيد لأن آثار قدمي ستكون قريبة من آثار الأبطال العظماء الآخرين. أشكر كل الجمهور الذي صوت لي”.
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