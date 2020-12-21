سؤول مغربي يؤكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع إسرائيل

الإثنين 21 ديسمبر 2020

قال مسؤول مغربي إن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية مع إسرائيل.



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة المغربية ووزير التربية والتعليم سعيد أمزازي في تصريح للهيئة العامة للبث الإسرائيلي وفقا"العين الإخبارية".

أقوال أمزازي جاءت عشية وصول وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شابات إلى المغرب، غدا الثلاثاء، توطئة لإبرام اتفاق سلام بين البلدين.

وأشار الوزير المغربي إلى أن تسيير رحلات جوية بين بلاده وإسرائيل ستكون على رأس جدول المحادثات التي سيجريها وفد أمريكي-إسرائيلي لدى زيارته للمملكة غدا.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وبهذه الخطوة يكون المغرب رابع دولة عربية تنضم لقطار السلام الذي أحيته الإمارات بعد عقود من التوقف، أملا في شرق أوسط آمن ومزدهر.

ففي غضون أقل من أربعة أشهر أعلنت كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عن اتفاق سلام مع إسرائيل.