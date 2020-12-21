تونس تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا

الإثنين 21 ديسمبر 2020

أعلنت تونس اليوم الاثنين تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا على خلفية التفشي السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.



وأفادت وزارة النقل اليوم بأن تعليق الرحلات يشمل الوصول والمغادرة والعبور مع الوجهات الثلاث حتى اشعار آخر.

كما يشمل التعليق عدم قبول الوافدين الذين أقاموا في تلك الدول.

ولا يزال الوضع الوبائي في تونس مقلقا مع تسجيل إصابات يومية تفوق الألف بالفيروس.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة ، تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا 120 ألفا منذ فبراير (شباط) الماضي تماثل للشفاء منهم 87 ألفا و884 ، فيما بلغ عدد الوفيات 4851.

وتفرض تونس منذ أكتوبر (تشربن الأول)الماضي قيوداً على بعض القطاعات المهنية مع حظر تجوال ليلي جرى التمديد له حتى يوم 30 من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الصحة في وقت سابق إن شحنة من مليوني جرعة من لقاح شركة فايزر الأمريكية ستصل تونس في الربع الثاني من 2021.