شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا : حظر الوافدين من بريطانيا وجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المجلس الاتحادي في بيان اليوم الاثنين "بعد اكتشاف نوع جديد أكثر عدوى من فيروس كورونا في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا قرر المجلس الاتحادي اليوم اتخاذ خطوات لمنع زيادة انتشار هذه السلالة الجديدة من الفيروس".
وأضاف البيان أنه لم يتم اكتشاف حالات من السلالة الجديدة حتى الآن في سويسرا. وأظهرت بيانات السلطات الصحية السويسرية اليوم الاثنين زيادة 10002 في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة بينما تتجه البلاد إلى فرض قيود أكثر صرامة على الحياة العامة اعتبارا من غد الثلاثاء للحد من انتشار المرض.
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