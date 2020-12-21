الداخلية المصرية: مقتل شرطي و3 عناصر إجرامية بدمياط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل رجل شرطة مصري وثلاثة من العناصر الإجرامية، اليوم الإثنين، في تبادل لإطلاق النيران في محافظة دمياط، شمالي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت قيام 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهام 3 منهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا (سلاح- مخدرات - سرقة - ضرب - عاهة مستديمة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من حجرتين مهجورتين بالأراضي الزراعية في إحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر سعد، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعار المتهمين بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف".