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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جنوب غرب الكويت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي، أن الشبكة سجلت اليوم الإثنين زلزالاً بقوة 4.4 على مقياس ريختر في جنوب غرب الكويت.
وقال العنزي ، في بيان صحافي اليوم، إن "هذا الزلزال حدث في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق من صباح اليوم بتوقيت دولة الكويت، على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض".
من جانبه، قال الفلكي والجغرافي عادل السعدون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الزلزال حدث في منطقة حدودية تقع إلى الغرب من منطقة المناقيش".
ومنطقة المناقيش هي محمية طبيعية وحقل نفطي حيث تقع جنوب غرب الكويت العاصمة .
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