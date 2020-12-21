شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الربيعة: "كورونا المتحور" ليس أسوأ من "كوفيد19" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضح وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ونتابع تطوراته باهتمام بالغ مشيراً إلى أن الفيروس المتحور ليس أسوأ من "كوفيد19". بحسب صحيفة "الرياض".



وأضاف بحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه، مؤكداً على أن الحكومة السعودية حرصت على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتقييم الوضع.

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