شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة «كورونا» الجديدة «تتسرب» إلى عدة دول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

علقت دول أوروبية عدة رحلات جوية آتية من المملكة المتحدة؛ الأحد؛ في وقت دعت منظمة الصحة العالمية إلى تشديد تدابير احتواء الفيروس في ظل تحذير الحكومة البريطانية من أن سلالة جديدة أقوى لكورونا المستجد «خرجت على السيطرة».

وخلص خبراء الاتحاد الأوروبي إلى أن اللقاحات الحالية ضد كوفيد-19 فعالة في الوقاية من السلالة الجديدة التي بدأت في بريطانيا، وفق ما أعلنت الحكومة الألمانية مساء الأحد. وقد ظهرت حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في عدة دول حول العالم؛ إلا أنها ليست بحجم الإصابات التي أُعلن عنها في المملكة المتحدة حتى الآن، ويعتقد العلماء أن «السلالة الجديدة من الفيروس تنتقل أسرع بنسبة 70 في المئة».

أستراليا

وأكدت أستراليا؛ الاثنين؛ تسجيل حالتي إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا، وذلك في أول تأكيد لإصابات بالسلالة سريعة الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وذكرت أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان يوم الأحد أنها رصدت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط أشخاص عائدين من الخارج وفي الحجر الصحي، وقالت السلطات إن من بينهم حالتي إصابة بالسلاسة الجديدة.

إيطاليا

واكتُشفت في إيطاليا حالة إصابة بالسّلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجدّ؛ الأحد، والتي يُشتبه في أنّها معدية بشكل أكبر وتنتشر في جزء من بريطانيا، وقد قرّرت روما على الفور تعليق الرّحلات الجوّية مع المملكة المتّحدة. وقالت وزارة الصحّة الإيطالية في بيان مساء الأحد؛ إنّه تمّ اكتشاف حالة مريض مصاب بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في إيطاليا بمستشفى سيليو العسكري في روما، وقد حدّد المستشفى «جينوم فيروس سارس-كوف-2» لدى ذلك الشخص الذي ثبُتت إصابته بالسلالة الجديدة التي كانت اكتُشفت في بريطانيا خلال الأسابيع الفائتة. وكان المريض قد عاد مؤخراً من بريطانيا بالطائرة، وهو يخضع مع أقاربه للحجر حالياً؛ وفقاً للمصدر ذاته.

هولندا

وأوقفت الحكومة الهولندية؛ الأحد؛ جميع رحلات الطيران من المملكة المتحدة بعد أن اكتُشفت في هولندا إصابة بسلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد في جزء من الأراضي البريطانية. ويسري تعليق الرحلات هذا اعتباراً من الأحد الساعة 6,00 (05,00 ت.ج) حتى الأول من كانون الثاني/يناير. وتفرض هولندا حالياً إغلاقاً لمدة خمسة أسابيع حتى منتصف كانون الثاني/يناير؛ مع إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية؛ من أجل كبح انتشار الفيروس، وذكرت وزارة الصحّة أن «دراسةً لإصابة واحدة في هولندا أوائل كانون الأول/ديسمبر كشفت عن فيروس مطابق للسلالة (الجديدة) في المملكة المتحدة».

الدنمارك وجنوب إفريقيا

أفادت منظمة الصحة العالمية؛ الأحد؛ بأن تسع إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس سُجلت في الدنمارك. وقال وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي؛ يوم الجمعة؛ إن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، وكتب مخيزي في تغريدة: «لقد عقدنا مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أن علماء الوراثة لدينا هنا في جنوب إفريقيا قد اكتشفوا نوعاً مختلفاً من فيروس SARS-CoV-2، المسمى 501V2.».

البداية من بريطانيا

وتأتي هذه التطورات المفاجئة غداة إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة إغلاق لندن وجنوب شرق إنجلترا، وجزء من شرقها؛ بعد اكتشاف سلالة جديدة من كوفيد-19 في هذه المناطق. وقال إنّ هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون معدية بنسبة تصل إلى 70 في المئة أكثر من السلالات الأخرى التي رُصدت حتّى الآن. إلى ذلك؛ دعت ألمانيا بوصفها الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي؛ إلى عقد اجتماع أزمة الاثنين لخبراء يمثلون مختلف الدول بهدف تنسيق ردهم على هذا الخطر الجديد.