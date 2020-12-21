الخارجية البحرينية تدين الهجوم الإرهابي بالمنطقة الخضراء بالعراق

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء بجمهورية العراق، والذي أدى إلى إصابة رجل أمن، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع العراق في جهودها الرامية لمحاربة الإرهاب وتثبيت الاستقرار في

أراضيها.وأعربت وزارة الخارجية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصاب جراء هذا العمل الإرهابي، مشددة على موقف البحرين الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته.وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن، أمس، سقوط 5 صواريخ في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر إن أحد الصواريخ سقط على عمارة في مجمع القادسية السكني و3 صواريخ مجاورة ⁧للسفارة الأمريكية،‬⁩ والصاروخ الخامس سقط بمنطقة الجادرية.