الكنيسة الإنجيلية تطالب الحكومة النمساوية بالعدول عن سياسة رفض استقبال اللاجئين

ناشدت الكنيسة الإنجيلية فى فيينا، المستشار النمساوي سباستيان كورتس، العدول عن موقفه الرافض لاستقبال اللاجئين فى البلاد من المخيمات اليونانية.

وطلبت الكنيسة الإنجيلية ،في رسالة اليوم الإثنين بعثتها إلى المستشار النمساوي، " بتغيير موقفه وجميع أعضاء الحكومة معه من

قضية اللاجئين".كما طلبت الكنيسة أيضا من الحكومة النمساوية ألا تفكر في الحسابات السياسية، أو التحالفات في النمسا أو الاتحاد الأوروبي ولكن أن تضع في اعتبارها الأوضاع غير الإنسانية للاجئين فى المخيمات اليونانية.وفي سياق متصل، قالت مديرة منظمة الإغاثة البروتستانتية ماريا كاثارينا موزر ،في الرسالة، إن الوضع ليس مأساويًا فقط بمخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية فحسب، بل في كل الجزر الأخرى أيضًا وتحديدا في ساموس وخيوس ، مشيرة إلى أن اللاجئين يعيشون في ظروف غير معقولة على الإطلاق.